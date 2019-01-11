Güncelleme - Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
1 saat önce
Samsun merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun
merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) ile 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden FETÖ'nün "mahrem imamı" oldukları öne sürülen M.Ö, H.Ç, Ş.M.T. ve E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 gün önce KKTC ile Samsun, Ankara
, Bingöl
, Kırklareli
, Siirt
, Tekirdağ
, Elazığ
, Mersin
, Çanakkale
, Adana
, Eskişehir
, İzmir
, Sakarya
ve Sivas
'ta eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda mahrem imam oldukları öne sürülen 5 kişi ile halen görevde bulunan 2 uzman çavuş ve 7 astsubay gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri tutuklanmış, "mahrem imam" olduğu öne sürülen kişi ile 8 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:26 Kaynak: AA
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