Güncelleme - Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
1 saat önce
Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personelden sorumlu FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
Konya
merkezli 13 ilde ve KKTC
'de yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personelden sorumlu FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, Konya merkezli 13 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 9'unun muvazzaf asker olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 11'i yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 14 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:52 Kaynak: AA
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