Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Firari cinayet şüphelisi yakalandı

GÜNCELLEME - Firari cinayet şüphelisi yakalandı

3 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadının annesini silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

GÜNCELLEME - Firari cinayet şüphelisi yakalandı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadının annesini silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Ocak'ta Güney Mahallesi'nde oturduğu apartman dairesinin girişinde başından silahla vurulmuş halde bulunan Kader Erenuluğ'un (50) katil zanlısı olarak aranan Okan B'nin, Selçuk ilçesi Belevi bölgesinde görüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığının da destek verdiği operasyonda zanlıyı saklandığı evde yakaladı.

Cinayet Büro Amirliğine götürülen ve başka suçlardan da sabıkasının bulunduğu belirtilen zanlının, susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan B, çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Okan B'nin, Kader Erenuluğ'un kızıyla imam nikahıyla yaşadığı ve bir süre önce ayrıldıkları ileri sürüldü.

Konak ilçesinde 3 Ocak'ta Kader Erenuluğ, apartman dairesinin girişinde silahla vurularak öldürülmüş, katil zanlısı Okan B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:13 Kaynak: AA
Konak, Güncel
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