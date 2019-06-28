Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Gaziantep'te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık iddiası
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Gaziantep'te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık iddiası

1 saat önce

Gaziantep'te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

GÜNCELLEME - Gaziantep'te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık iddiası, System.String[]
Gaziantep'te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki göçmen sağlığı merkezlerinden elektronik eşya çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.K.G, M.A.F. ve R.K.S. olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.G. ve M.A.F, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer zanlı ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin iki ayda 4 göçmen sağlığı merkezinden hırsızlık yaptığı öne sürüldü.
M.A.F'nin, hırsızlık suçundan 24 ayrı dosyasının bulunduğu ve cezaevinden 53 gün önce çıktığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:27 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsız, çaldığı tavukları polise satmaya çalışırken yakalandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi ABD'li oyuncu Steven Seagal Türkiye'de Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 19:29:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Gaziantep'te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]