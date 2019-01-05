Güncelleme - Gaziantep'te İki Aile Arasında Silahlı Kavga
38 dakika önce
Gaziantep'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Gaziantep
'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Şehitkamil
ilçesi Mevlana
Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde, boşanmak üzere olan bir çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine silahla ateş açtıkları olay sırasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Makbule Deniz (26) kurtarılamadı.
Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:19 Kaynak: AA
Çocuklarının Boşanma Davası İki Aile Arasında Silahlı Çatışmaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var
Son Dakika! Bursa'da Sondaj Kuyusunda Sıkışın İşçileri Kurtarmaya Gidenler Zehirlendi: 2 Ölü, 4 Yaralı
Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı