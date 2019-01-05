Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Gaziantep'te İki Aile Arasında Silahlı Kavga

Güncelleme - Gaziantep'te İki Aile Arasında Silahlı Kavga

38 dakika önce

Gaziantep'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Güncelleme - Gaziantep'te İki Aile Arasında Silahlı Kavga, System.String[]
Gaziantep'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde, boşanmak üzere olan bir çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine silahla ateş açtıkları olay sırasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Makbule Deniz (26) kurtarılamadı.

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:19 Kaynak: AA

Merkez, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarının Boşanma Davası İki Aile Arasında Silahlı Çatışmaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var Son Dakika! Bursa'da Sondaj Kuyusunda Sıkışın İşçileri Kurtarmaya Gidenler Zehirlendi: 2 Ölü, 4 Yaralı

Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 20:57:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Gaziantep'te İki Aile Arasında Silahlı Kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]