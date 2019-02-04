Son Dakika Haberleri: Güncelleme- Gaziantep'te Miras Kavgası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme- Gaziantep'te Miras Kavgası: 3 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te, bir kişi miras tartışması nedeniyle eşinin aile bireylerinden üçünü öldürdü, eşi ile baldızını yaraladı.

Güncelleme- Gaziantep'te Miras Kavgası: 3 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te, bir kişi miras tartışması nedeniyle eşinin aile bireylerinden üçünü öldürdü, eşi ile baldızını yaraladı.

İddiaya göre, Erkan D, 8 Şubat Mahallesi'nde miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) tabancayla öldürdü.

Daha sonra Fıstıklı Mahallesi'ndeki evine giden Erkan D, kaynanası Özden Şahin (60) ve baldızı Dilek Çakmak'ı (36) öldürüp eşi Sultan D. (31) ve baldızı Semra Yaprak'ı (27) da yaralayarak kaçtı.

Bir süre sonra Karşıyaka Polis Merkezi önüne gelen zanlı, olayda kullandığı silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Polislerin çabalarına rağmen silahını bırakmayan zanlı, babasının olay yerine gelerek ikna etmesi üzerine teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:14 Kaynak: AA

Bayram Şahin, Gaziantep, Güncel
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