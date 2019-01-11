Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Gaziantep'te Tutkal İmalathanesinde Yangın: 2'si Ağır 5 Yaralı

Güncelleme - Gaziantep'te Tutkal İmalathanesinde Yangın: 2'si Ağır 5 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te, bir tutkal imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Güncelleme - Gaziantep'te Tutkal İmalathanesinde Yangın: 2'si Ağır 5 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te, bir tutkal imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi 6038 No'lu Sokak'taki tutkal imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.


Yangında yaralanan 2'si ağır 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan iş yeri sahibi Durmuş Mestanoğlu ile Suriyeli işçi Abdullah el Marto'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Mestanoğlu ve Marto, özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

İmalathanedeki soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:28 Kaynak: AA

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