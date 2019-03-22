Güncelleme - Göksu Deltası'nda Yangın

Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü.

Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü.



Türkiye'deki 450 kuş türünden 328'nin görülebildiği, florasında 441 bitki türü barındıran Göksu Deltası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgeye gönderilen ekipler, arazinin bataklık olması dolayısıyla yangına müdahale edemedi.



Yangın, bir süre devam ettikten sonra kendiliğinden söndü. Yangının çıkış nedeni araştırılacak.

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