Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Göksu Deltası'nda Yangın

Güncelleme - Göksu Deltası'nda Yangın

3 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü.

Güncelleme - Göksu Deltası'nda Yangın, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü.

Türkiye'deki 450 kuş türünden 328'nin görülebildiği, florasında 441 bitki türü barındıran Göksu Deltası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye gönderilen ekipler, arazinin bataklık olması dolayısıyla yangına müdahale edemedi.

Yangın, bir süre devam ettikten sonra kendiliğinden söndü. Yangının çıkış nedeni araştırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:48 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Marmaris'te Deniz Sarıya Boyandı, Gören Belediyeyi Aradı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 17:51:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Göksu Deltası'nda Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]