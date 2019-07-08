Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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GÜNCELLEME - Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

ANKARA/ Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCELLEME - Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
ANKARA/ Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Çukurca kırsalında düzenlenen operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada da İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Çukurca ilçesi Han Yaylası mevkisinde tespit edilen silahlı 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 1 Haziran 2019 günü Çukurca ilçesi Köprülü mevkisinde, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 29 Haziran 2019 günü merkez ilçesi Doğanlı köyü mevkisinde, Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olaylarının failleri arasında yer aldıkları tespit edilmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:42 Kaynak: AA
Jandarma, Çukurca, Hakkari, Güncel
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