Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Haliç'te Tekne Alabora Oldu

Güncelleme - Haliç'te Tekne Alabora Oldu

1 saat önce

Haliç'te alabora olan tekne, kıyıya çekildi.

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Haliç'te alabora olan tekne, kıyıya çekildi.

Alınan bilgiye göre, E.S. (22) ve R.R. (19) tarafından eğitim amaçlı kullanılan bir deniz kulübüne ait yelkenli tekne, Sütlüce'den Haliç'e açıldıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, teknedeki 2 kişiyi kurtardı.

Kıyıya çıkarılarak hastaneye götürülen E.S. ile R.R'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alabora olan tekne ise deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucu kıyıya çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:21 Kaynak: AA

Haliç, Güncel
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