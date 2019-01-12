Güncelleme- Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattında Kaza
29 dakika önce
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan özel sektöre ait lokomotif ile elektrik hattı döşeyen araç, Florya mevkisinde çarpıştı.
Valilikten yapılan açıklamada da kazada araçta sıkışan 1 bir kişinin ekiplerce kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:42 Kaynak: AA
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