Son Dakika Haberleri: Güncelleme- Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattında Kaza

Güncelleme- Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattında Kaza

29 dakika önce

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.

Güncelleme- Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattında Kaza, System.String[]
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan özel sektöre ait lokomotif ile elektrik hattı döşeyen araç, Florya mevkisinde çarpıştı.

Valilikten yapılan açıklamada da kazada araçta sıkışan 1 bir kişinin ekiplerce kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Halkalı, Güncel
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