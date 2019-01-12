Güncelleme- Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattında Kaza

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.



Yetkililerden alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan özel sektöre ait lokomotif ile elektrik hattı döşeyen araç, Florya mevkisinde çarpıştı.



Valilikten yapılan açıklamada da kazada araçta sıkışan 1 bir kişinin ekiplerce kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.



Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

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