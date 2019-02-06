Güncelleme - Hastanede Rehin Alma

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında, askerlik yoklaması için sıra beklerken bir doktoru rehin alıp yanındaki silahla ateş ettikten sonra gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında, askerlik yoklaması için sıra beklerken bir doktoru rehin alıp yanındaki silahla ateş ettikten sonra gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Askerlik yoklaması için muayene olmaya geldiği hastanede sıra beklerken psikiyatri polikliniğinde görevli doktoru, odasına girip rehin alan ve yanındaki silahla ateş eden C.G, olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.



Şüphelinin üzerinde, kullandığı kurusıkıdan bozma tabanca ile bıçak ele geçirildi. Olayda doktorun yaralanmadığı öğrenildi.



Gözaltına alınan şüphelinin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.



Bu arada şüphelinin poliklinik odasına, "sıra beklemek istemediği"ni söyleyerek girdiği iddia edildi.

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