Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Hatay'da Motosiklet Kazası

Güncelleme - Hatay'da Motosiklet Kazası

19 dakika önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Güncelleme - Hatay'da Motosiklet Kazası, System.String[]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Arpaçiftlik Mahallesi'nde Eren Tultak'un kullandığı motosiklet yol kenarına savruldu.

Savrulmanın etkisiyle sürücü Tultak ile motosiklette bulunan Kamil Ekenel yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tultak ve Ekenel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:22 Kaynak: AA

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