Güncelleme - Hatay'da Motosiklet Kazası
19 dakika önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Hatay
'ın Arsuz
ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Arpaçiftlik Mahallesi'nde Eren Tultak'un kullandığı motosiklet yol kenarına savruldu.
Savrulmanın etkisiyle sürücü Tultak ile motosiklette bulunan Kamil Ekenel yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tultak ve Ekenel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:22 Kaynak: AA
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