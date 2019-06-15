Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını
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GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını

2 saat önce

Hatay'daki Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanında çıkan ve 3 hektarlık alanı etkileyen yangın söndürüldü.

GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını, System.String[]
Hatay'daki Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanında çıkan ve 3 hektarlık alanı etkileyen yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale edildi.
Ekipler 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:13 Kaynak: AA
Hatay, Güncel
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