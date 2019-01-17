Güncelleme - Hatay'daki Uyuşturucu Operasyonu
21 dakika önce
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Hatay
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Antakya
, Reyhanlı
ve Altınözü
ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu yerlerde yapılan aramada 815 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:37 Kaynak: AA
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