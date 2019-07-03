Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Hindistan'da baraj taştı: 12 ölü, 11 kayıp
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Hindistan'da baraj taştı: 12 ölü, 11 kayıp

1 saat önce

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında en az 12 kişinin öldüğü, kaybolan 11 kişiye henüz ulaşılamadığı bildirildi.

GÜNCELLEME - Hindistan'da baraj taştı: 12 ölü, 11 kayıp, System.String[]
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında en az 12 kişinin öldüğü, kaybolan 11 kişiye henüz ulaşılamadığı bildirildi.
Eyalet yetkilisi Datta Bhadakawad, Ratnagiri bölgesindeki yoğun yağışın dün akşam Tiware Barajı'nda neden olduğu taşkında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, bir kişinin de kurtarıldığını belirtti. Bhadakawad, kayıp 11 kişiye ise henüz ulaşılamadığını söyledi.
Taşkın nedeniyle civardaki 7 köyün sular altında kaldığı, en az 12 evin yıkıldığı ve 20 aracın sürüklendiği kaydedildi.
Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Sahada hükümet yetkilileri, emniyet güçleri ve gönüllülerden oluşan ilave kurtarma ekiplerinin de görev yaptığı ifade edildi.
Haber ajansı IANS'ın haberinde, 19 yıllık barajda sızıntı belirtileri görüldüğü ve yerel yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiği ancak onarım yapılmadığı iddiası yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:11 Kaynak: AA
Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan 'nükleer sızıntı' iddiasının öne sürüldüğü denizaltıyla ilgili açıklama: Gizli bilgi Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı 55 yaşında hayatını kaybeden şair Küçük İskender'in ölümle ilgili sözleri yürek burktu "Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşadınız" deyip damadı öldüren kardeş tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 20:54:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Hindistan'da baraj taştı: 12 ölü, 11 kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]