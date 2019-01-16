Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Hırsızlıkta Kullandıkları Aracı Boyarken Yakalandılar

Güncelleme - Hırsızlıkta Kullandıkları Aracı Boyarken Yakalandılar

1 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, girdikleri inşaattan 130 inşaat iskelesi ile süt kazanı çaldıkları ileri sürülen ve hırsızlık yaparken kullandıkları aracı boyarken yakalanan baba ile oğlu tutuklandı.

Güncelleme - Hırsızlıkta Kullandıkları Aracı Boyarken Yakalandılar, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, girdikleri inşaattan 130 inşaat iskelesi ile süt kazanı çaldıkları ileri sürülen ve hırsızlık yaparken kullandıkları aracı boyarken yakalanan baba ile oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Derbent ve Nusretiye mahallelerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Derbent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Körfez Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki hurdacılara çalınan ürünlerin satıldığını tespit eden jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.Ö. (54) ve oğlu Y.Ö. (29), evlerinin önünde, hırsızlık yaparken kullandıkları kamyoneti boyarken yakalandı.

Benzer suçlardan kayıtları olduğu belirlenen şüpheli baba ile oğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Şüphelilerin girdikleri inşaattan 130 adet inşaat iskelesi ve bir başka adresten ise süt kazanı çalarak hurdacılara sattıkları belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:51 Kaynak: AA

Kocaeli, Kartepe, Güncel
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