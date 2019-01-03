Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İcra Müdürünün Zimmetine Para Geçirdiği İddiası

Güncelleme - İcra Müdürünün Zimmetine Para Geçirdiği İddiası

1 saat önce

Eskişehir'de "zimmetine para geçirdiği" iddiasıyla gözaltına alınan 6. İcra Müdürü ile 2 kardeşinden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güncelleme - İcra Müdürünün Zimmetine Para Geçirdiği İddiası, System.String[]
Eskişehir'de "zimmetine para geçirdiği" iddiasıyla gözaltına alınan 6. İcra Müdürü ile 2 kardeşinden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında zimmetine para geçirdiği ve kentten ayrıldığı belirlenen İcra Müdürü S.D'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.


İstanbul ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla S.D. ve kardeşleri İ.D. ile H.H.D. saklandıkları evde yakalandı.


Gözaltına alınan 3 şüpheli, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi.

Burada adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ile İ.D. tutuklandı, H.H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:31 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, İcra Müdürü, Eskişehir, Güncel
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