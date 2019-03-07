Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Iğdır'da Kaza Kurşunuyla Yaralanan Asker Şehit Oldu

Güncelleme - Iğdır'da Kaza Kurşunuyla Yaralanan Asker Şehit Oldu

46 dakika önce

Iğdır'da arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralanan asker şehit oldu.

Güncelleme - Iğdır'da Kaza Kurşunuyla Yaralanan Asker Şehit Oldu, System.String[]
Iğdır'da arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralanan asker şehit oldu.

Türkiye-İran sınırındaki Gökay Hudut Birliğinde görev yapan Uzman Çavuş S.Ö, birlikte görev yaptığı arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralandı.

Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö. ameliyata alındı.

Uzman çavuş S.Ö. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:01 Kaynak: AA

Iğdır, Güncel
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