Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Iğdır'da Terör Saldırısı

Güncelleme - Iğdır'da Terör Saldırısı

2 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye-İran sınırında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda bir asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Güncelleme - Iğdır'da Terör Saldırısı, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye- İran sınırında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda bir asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.


Emince köyü mevkisindeki İran hudut hattında saat 02.30 sıralarında Bülent Aydın Hudut Karakolu "Lego 8" kule bölgesinde yaya devriye görevi icra eden Hudut Özel Harekat Komando Timi'ne sınırdan sızan 8-10 kişilik terörist grup tarafından roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.


Ateş sonucu bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.


Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Olay yerinde sabah saatlerinde inceleme yapıldığı, bir teröristin sazlık alanda öldürüldüğünün, en az 2'sinin de yaralı olarak örgüt mensuplarınca sınırın diğer tarafına taşındığının tahmin edildiği belirtildi.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı uzman çavuş, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum'a sevk edildi. Yaralı asker, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralı diğer askerin de Iğdır Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:20 Kaynak: AA

İran, Iğdır, Güncel
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