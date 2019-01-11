Güncelleme - Irak'ta Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 25 Yaralı

Irak'ın Enbar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Irak'ın Enbar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.



Polis teşkilatında görevli Yüzbaşı Ahmed Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enbar'ın Suriye sınırına yakın Kaim ilçe merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü bir aracın patlatıldığını ifade etti.



Duleymi saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında 5 polisin de bulunduğu 25 kişinin yaralandığını söyledi.



Yaralıların durumunun ağır olduğunu dile getiren Duleymi, patlama nedeniyle pazarda da büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak terör örgütü DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırında varlık göstermeye devam ettiği ve bu bölgede zaman zaman saldırılar düzenlediği biliniyor.



DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Kaim ilçesi, 2017 sonunda Irak güvenlik güçlerince en son geri alınan bölgeler arasında yer alıyordu.

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