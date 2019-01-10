Güncelleme - Irak Uyruklu Kişinin Yasa Dışı Muayenehane Açtığı İddiası
1 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde yasa dışı muayenehane açtığı iddia edilen Irak uyruklu kişi yakalandı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde yasa dışı muayenehane açtığı iddia edilen Irak
uyruklu kişi yakalandı. Karadeniz
Mahallesi Saadet Caddesi'ndeki bir ikamete yabancı uyruklu kişilerin poşetlerle ilaç götürdükleri ve kaçak olarak hasta tedavi ettikleri yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Polis
ekipleri, gittikleri adreste kapının kapalı olması ve ikamet sahibine ulaşılamaması üzerine kapıyı çilingir yardımıyla açtı. İl Sağlık Müdürlüğü
görevlilerince inceleme yapılmasının ardından gelen ikamet sahibi Irak uyruklu Mervan Yusuf A.A. (33) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:05 Kaynak: AA
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