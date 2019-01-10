Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Irak Uyruklu Kişinin Yasa Dışı Muayenehane Açtığı İddiası

Güncelleme - Irak Uyruklu Kişinin Yasa Dışı Muayenehane Açtığı İddiası

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde yasa dışı muayenehane açtığı iddia edilen Irak uyruklu kişi yakalandı.

Güncelleme - Irak Uyruklu Kişinin Yasa Dışı Muayenehane Açtığı İddiası, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde yasa dışı muayenehane açtığı iddia edilen Irak uyruklu kişi yakalandı.

Karadeniz Mahallesi Saadet Caddesi'ndeki bir ikamete yabancı uyruklu kişilerin poşetlerle ilaç götürdükleri ve kaçak olarak hasta tedavi ettikleri yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, gittikleri adreste kapının kapalı olması ve ikamet sahibine ulaşılamaması üzerine kapıyı çilingir yardımıyla açtı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince inceleme yapılmasının ardından gelen ikamet sahibi Irak uyruklu Mervan Yusuf A.A. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:05 Kaynak: AA

Karadeniz, İlkadım, Samsun, Irak, Güncel
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