Güncelleme- İran'da Kargo Uçağı Düştü: 15 Ölü

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Sürekli Şiddet Gördüğünü Söyleyen Hemşire, Kendisini Tehdit Eden Nişanlısını Av Tüfeğiyle Öldürdü

Bakan Soylu, Drift Yapan ve Makas Atan Sürücüleri Bir Kez Daha Uyardı