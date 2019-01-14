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Güncelleme- İran'da Kargo Uçağı Düştü: 15 Ölü

1 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düşen askeri kargo uçağında, 13'ü asker 15 mürettebat hayatını kaybetti, pilot sağ olarak kurtuldu.

Güncelleme- İran'da Kargo Uçağı Düştü: 15 Ölü, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düşen askeri kargo uçağında, 13'ü asker 15 mürettebat hayatını kaybetti, pilot sağ olarak kurtuldu.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Kırgızistan'ın Bişkek kentinden Kerec'teki Peyam Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Boeing 707 tipi kargo uçağı, kentteki Fetih Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı sırada yerleşim yerine düştü.

Haberlerde, Pilot Ferşad Ahmedi'nin sağ olarak kurtulduğu kazada daha önce 16 olarak açıklanan ölü sayısının 15 olduğu aktarıldı. Uçağın düştüğü alandaki bazı evlerin yandığı, vatandaşlardan kimsenin zarar görmediği kaydedildi.

İran Ordu Sözcüsü Emir Takihani, yaptığı açıklamada, Kırgısiztan'dan İran'a kırmızı et taşıyan orduya ait kargo uçağındaki 16 kişiden 14'ünün askeri mürettebat 2'sinin de sivil olduğunu belirtti.


Kırgızistan'ın Bişkek kentinden Kerec'teki Peyam Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Boeing 707 tipi kargo uçağı, sabah 08.30'da Zibadeşt bölgesindeki Fetih Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı sırada pilotun kontrolü kaybetmesi nedeniyle yerleşim yerine düşmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Tahran, Pilot, İran, Güncel
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