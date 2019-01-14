Güncelleme - İran'da Kargo Uçağı Düştü: 16 Ölü
1 saat önce
Kırgızistan'a ait bir kargo uçağı İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düştü,16 kişi hayatını kaybetti.
Kırgızistan
'a ait bir kargo uçağı İran
'ın başkenti Tahran
'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düştü,16 kişi hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Kırgızistan'ın Bişkek kentinden Kerec'teki Peyam Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Boeing
707 tipi kargo uçağı, kentteki Fetih Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı sırada yerleşim yerine düştü. Kaza nedeniyle çevrede bulunan evlerde yangın çıktığı kaydedildi.
Uçakta bulunan 16 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise sağ kurtulduğu aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:41 Kaynak: AA
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