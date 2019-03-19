Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İran'daki "Çarşamba Suri" Kutlamalarında 2 Kişi Öldü

Güncelleme - İran'daki "Çarşamba Suri" Kutlamalarında 2 Kişi Öldü

29 dakika önce

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında 2 kişi öldü, 615 kişi yaralandı.

Güncelleme - İran'daki
İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında 2 kişi öldü, 615 kişi yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Acil Yardım Kurumu ülke genelindeki "Çarşamba Suri" kutlamalarında şu ana kadar 2 kişinin öldüğünü, 615 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 524'ünün erkek, 91'inin kadın olduğu ve tedavi altına alınan 74 kişinden 3'ünün özel gözetim altında bulunduğu aktarıldı.

Ülkede geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 4 kişi ölmüş, 4 bin 779 kişi yaralanmıştı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekleri atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Şemsi Tebrizi, İran, Güncel
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