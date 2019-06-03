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GÜNCELLEME - İş vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

1 saat önce

Sosyal medya aracılığıyla iş ilanı vererek 81 ilde çok sayıda kadını dolandırdığı iddiasıyla aranan ve Sakarya'da yakalanan iki şüpheli serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME - İş vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı, System.String[]
Sosyal medya aracılığıyla iş ilanı vererek 81 ilde çok sayıda kadını dolandırdığı iddiasıyla aranan ve Sakarya'da yakalanan iki şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları şirket üzerinden bir yılı aşkın süredir sosyal medyada iş ilanı vererek 81 ilde çok sayıda kadını dolandırdığı öne sürülen Suna U. ve Gökhan Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Haklarında "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan araması bulunan ve medyaya da yansıyan çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan iki şüpheli, Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da araması bulunan Gökhan Ö. ile Suna U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Gökhan Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suna U. ise salıverildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:25 Kaynak: AA
Sakarya, Güncel
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