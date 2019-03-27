Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İşe Yerleştirme Vaadiyle 222 Bin Liralık Dolandırıcılık İddiası

Güncelleme - İşe Yerleştirme Vaadiyle 222 Bin Liralık Dolandırıcılık İddiası

1 saat önce

Mersin'de, "devlet büyüklerini tanıdığını" söyleyerek, resmi kurumlarda işe yerleştirme vaadinde bulunduğu 24 kişiyi toplam 222 bin 500 lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Güncelleme - İşe Yerleştirme Vaadiyle 222 Bin Liralık Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Mersin'de, "devlet büyüklerini tanıdığını" söyleyerek, resmi kurumlarda işe yerleştirme vaadinde bulunduğu 24 kişiyi toplam 222 bin 500 lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 4 kişi, G.T'nin kendilerine "devlet büyüklerini tanıdığını" söylediğini ve kentteki resmi kurumlarda işe yerleştirme vaadinde bulunduğunu belirtti.

Bu kişiler, bunun karşılığında kendilerinden toplam 45 bin 500 lira aldığını öne sürdükleri kadından, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine araştırma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, G.T'nin benzer yöntemle Mersin'deki 20 kişiyi daha dolandırdığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan G.T'nin, 24 kişiyi toplam 222 bin 500 lira dolandırdığı öne sürüldü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen G.T. tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:24 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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