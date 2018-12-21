Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İsrail Askerleri Gazze'de Bir Filistinliyi Şehit Etti

Güncelleme - İsrail Askerleri Gazze'de Bir Filistinliyi Şehit Etti

9 saat önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 40 Filistinli yaralandı.

Güncelleme - İsrail Askerleri Gazze'de Bir Filistinliyi Şehit Etti, System.String[]
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 40 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu boynundan vurulan Muhammed Muin el-Cahcuh'un (16) şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, ayrıca aralarında 4 ilk yardım personeli ile 2 gazetecinin bulunduğu 40 kişinin yaralandığı ifade edilirken, kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.


İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:08 Kaynak: AA

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