Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı
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GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı

1 saat önce

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 49 Filistinli yaralandı.

GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı, System.String[]
İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 49 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde 49 Filistinliyi çeşitli şekillerde yaraladığı belirtildi.

Yaralılardan 8'inin sağlık görevlisi ve 1'inin gazeteci olduğu aktarılırken, söz konusu kişilerin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:41 Kaynak: AA
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