Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İsrail'den Gazze'ye Saldırı

Güncelleme - İsrail'den Gazze'ye Saldırı

18 dakika önce

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait iki gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenledi.

Güncelleme - İsrail'den Gazze'ye Saldırı, System.String[]
İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait iki gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze'de Hamas'a ait iki gözetleme noktasını top atışıyla bombaladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırılarda can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da İsrail tarafına akşam saatlerinde patlayıcı maddeler atılmasına karşılık Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktanın bombalandığı kaydedildi.

Ordudan ikinci saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:26 Kaynak: AA

Hamas, İsrail, Gazze, Güncel
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