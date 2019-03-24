Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İsrail Gazze Sınırında Üç Filistinliyi Yaraladı

Güncelleme - İsrail Gazze Sınırında Üç Filistinliyi Yaraladı

1 saat önce

İsrail askerlerinin Gazze sınırı yakınında açtığı ateş sonucu üç Filistinli yaralandı.

Güncelleme - İsrail Gazze Sınırında Üç Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İsrail askerlerinin Gazze sınırı yakınında açtığı ateş sonucu üç Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında açtığı ateş sonucu üç Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:01 Kaynak: AA

Filistin, Gazze, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deniz Akkaya, Kendisine Hakaret Ettiğini Söylediği Nihat Odabaşı'na Ateş Püskürdü Trump, İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanıyan Belgeyi İmzalamaya Hazırlanıyor Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 02:02:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İsrail Gazze Sınırında Üç Filistinliyi Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]