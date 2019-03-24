Güncelleme - İsrail Gazze Sınırında Üç Filistinliyi Yaraladı
1 saat önce
İsrail askerlerinin Gazze sınırı yakınında açtığı ateş sonucu üç Filistinli yaralandı.
İsrail
askerlerinin Gazze
sınırı yakınında açtığı ateş sonucu üç Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında açtığı ateş sonucu üç Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:01 Kaynak: AA
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