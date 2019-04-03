Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İstanbul'da Bazı İlçelerde Oylar Yeniden Sayılıyor

Güncelleme - İstanbul'da Bazı İlçelerde Oylar Yeniden Sayılıyor

1 saat önce

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor.

Güncelleme - İstanbul'da Bazı İlçelerde Oylar Yeniden Sayılıyor, System.String[]
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor.

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.


Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:38 Kaynak: AA

AK Parti, İstanbul, Güncel
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