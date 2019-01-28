Güncelleme - İstanbul'da Fabrika Yangını
1 saat önce
Bahçelievler'de alkollü içecek fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bahçelievler
'de alkollü içecek fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şehit İbrahim Koparır Sokak'taki tek katlı alkollü içecek üreten fabrikada yangın çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına, Güngören
, Kocasinan
, Bağcılar
, Şişli
, Davutpaşa
, Sultangazi
, Seyrantepe, Turgutreis
ve Başakşehir
itfaiye ekipleri, 23 araç ve 68 personel ile müdahale etti.
Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hasar meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tek katlı alkollü içecek üreten fabrikada bulunan tankların sökümü ve tahliyesi esnasında yangın çıktığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:15 Kaynak: AA
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