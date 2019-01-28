Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İstanbul'da Fabrika Yangını

Güncelleme - İstanbul'da Fabrika Yangını

27 dakika önce

Bahçelievler'de, yaklaşık iki yıldır üretim yapılmayan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Güncelleme - İstanbul'da Fabrika Yangını, System.String[]
Bahçelievler'de, yaklaşık iki yıldır üretim yapılmayan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehit İbrahim Koparır Sokak'ta bulunan ve yaklaşık iki yıldır üretim yapılmayan tek katlı alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiye ekipleri, 23 araç ve 68 personel ile müdahale etti.

Yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hasar meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tek katlı alkollü içecek üreten fabrikada bulunan tankların sökümü ve tahliyesi esnasında yangın çıktığı belirtildi.

Fabrikanın açıklaması

Yangına ilişkin Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayıs 2017'den bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter Fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve 12.45'ten itibaren itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:54 Kaynak: AA

Bahçelievler, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yandı

Son Dakika! HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 14:21:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İstanbul'da Fabrika Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]