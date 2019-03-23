Güncelleme- İstanbul'da Orman Yangını

Aydos Ormanı'nda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydos Ormanı'nda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Ormanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.



Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, sabotaj ihtimaline karşı havadan ve karadan inceleme yapıldığı belirtildi.

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