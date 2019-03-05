Güncelleme - İstanbul Merkezli Sahte Altın Operasyonu

Ayarı düşürülmüş (sahte) altınları İstanbul ve Türkiye genelinde çeşitli bölgelere gönderip kuyumculara satarak örgütlü halde nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltı kararı verilen 125 şüpheliden, 89'u yakalandı.

Ayarı düşürülmüş (sahte) altınları İstanbul ve Türkiye genelinde çeşitli bölgelere gönderip kuyumculara satarak örgütlü halde nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltı kararı verilen 125 şüpheliden, 89'u yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle son aylarda yazılı ve görsel basında, kuyumcu esnaf başta olmak üzere ayarı düşürülmüş sahte altınların piyasaya sürülerek vatandaşların mağdur edildiğine yönelik çeşitli haberler yer aldığı belirtilerek, şikayetler ve bilgilerin intikal etmesi üzerine başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli bir yapılanmanın ürettiği ayarı düşürülmüş altınların, İstanbul ve ülke genelinde çeşitli bölgelere gönderilip, oradaki kuyumculara satıldığı ve piyasaya dağıtılarak "örgütlü halde nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiğine yönelik şüphe üzerine çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu 125 şüpheli kişinin tespit edildiği bildirildi.



5 atölye mühürlendi



Tespit edilen suç örgütüne yönelik bugün, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde bir operasyon yapıldığı ve 89 şüpheli kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, bir pompalı tüfek ve piyasaya sürülmek amacıyla üretilen, ayarıyla oynandığı değerlendirilen 79 bilezik, 196 reşat altını, 13 kolye, 5 kolye başlığı, 14 yüzük ve 14 bileziğin ele geçirildiği ifade edildi.



Soruşturmada ayarıyla oynanmış altınların üretildiği 5 atölyenin de tespit edildiği ve suça konu üretimde kullanılan malzemelere el konularak atölyelerin mühürlendiği bilgisi de verilen açıklamada, şüphelilerin yakalanma işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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