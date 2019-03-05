Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İstanbul Merkezli Sahte Altın Operasyonu

Güncelleme - İstanbul Merkezli Sahte Altın Operasyonu

28 dakika önce

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 91 kişi gözaltına alındı.

Güncelleme - İstanbul Merkezli Sahte Altın Operasyonu, System.String[]
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 91 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, sahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 91'i yakalandı.

Şebekenin, ayda ortalama 1 milyon 500 bin lira değerinde içi bakır dışı altın plaka kaplı ziynet eşyasını piyasaya sürdüğü ve ürünlerin üzerine piyasada bilinen önemli firmaların logolarını bastıkları belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 34 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:45 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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