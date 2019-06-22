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GÜNCELLEME - İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını yaraladı

1 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu 2 iş arkadaşını tabancayla yaraladığı ileri sürülerek yakalanarak adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.

GÜNCELLEME - İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını yaraladı, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu 2 iş arkadaşını tabancayla yaraladığı ileri sürülerek yakalanarak adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçecik Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir şirkette çalışan Ş.Y. (34), kavga etmesi nedeniyle işten çıkarıldı. Bunun üzerine Ş.Y, Döngel Mahallesi'ne giderek işten çıkarılmasında payı olduğunu düşündüğü A.C'ye (56) tabancayla ateş açtı ancak isabet ettiremedi.
Olaydan sonra kaçan Ş.Y, çıkarıldığı şirkete giderek işçi otoparkında beklemeye başladı. Vardiya değişiminde Ş.Y, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu A.C. (39) ve R.Ç'ye (27) tabancayla ateş açarak yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan A.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aynı ilçede Aşağı Yuvacık Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, suçlamaları kabul ettiği, söz konusu kişilerin işten çıkarılmasına rol oynadıkları için psikolojisinin bozulduğunu ifade ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:18 Kaynak: AA
Başiskele, Kocaeli, Güncel
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