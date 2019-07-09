GÜNCELLEME - İzmir'de aranan cinayet zanlısı yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, silahlı saldırı sonucu bir kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla aranan ve polisin operasyonuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:56 Kaynak: AA
'in Bayraklı
ilçesinde, silahlı saldırı sonucu bir kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla aranan ve polisin operasyonuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, 8 Haziran'da Yamanlar Mahallesi Barış Caddesi'nde silahla vurulan Deniz Özdemir
'in (41) katil zanlısı olarak aranan G.Y'nin saklandığı yeri tespit etti.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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