Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İzmir'de Bylock Operasyonu

Güncelleme - İzmir'de Bylock Operasyonu

21 dakika önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 25 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Güncelleme - İzmir'de Bylock Operasyonu, System.String[]
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 25 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı gerekçesiyle aralarında bazı akademisyenlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için başlattığı operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası! Pamukkale Turizm'in İflas Kararı Bozuldu! Firma Seferlerine Devam Edecek Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:16:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İzmir'de Bylock Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]