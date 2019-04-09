Güncelleme - İzmir'de Bylock Operasyonu
21 dakika önce
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 25 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.
İzmir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 25 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı gerekçesiyle aralarında bazı akademisyenlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için başlattığı operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.
Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:55 Kaynak: AA
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