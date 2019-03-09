Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Güncelleme - İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

23 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne otomobilden silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı, bir şüpheli yakalandı.

Güncelleme - İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne otomobilden silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı, bir şüpheli yakalandı.

Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne, otomobilden silahla ateş açıldı.

Bu sırada merkezde bulunan partililerden Batuhan Gül bacağı, Hakkı Bolat dirseğinden hafif yaralandı.

Ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma sonucu çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirtilen B.A. gözaltına alındı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, ilçe belediye başkanı adayından randevu istediğini, cevap verilmemesi üzerine sinirlendiğini söylediği öğrenildi.

İlçe başkanından açıklama

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, yaptığı yazılı açıklamada, olaydan birkaç saat önce seçim bürosuna gelerek birkaç kişinin "Başkan nerede, buraya gelsin" şeklinde konuştuğunu belirtti.

Daha sonra seçim bürosuna taksiden 3 kez ateş açıldığını ifade eden Alper, şunları kaydetti:

"Kurşunlardan biri seçim bürosunun duvarına isabet etmiş diğer kurşunlardan biri kapıdan, diğeri de camdan girerek 2 arkadaşımızın yaralanmasına neden olmuştur. Tüm bu yaşananlarla ilgili yasal süreç devam etmektedir. Adalete güveniyoruz, bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenleri cezalandıracağını biliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:03 Kaynak: AA

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