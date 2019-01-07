Güncelleme - İzmir'de Fabrika Yangını
1 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde bir fabrikada çıkan ve yandaki depoya sıçrayan yangın söndürüldü.
İzmir
'in Bornova
ilçesinde bir fabrikada çıkan ve yandaki depoya sıçrayan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Fincancılar Çarşısı'ndaki endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra belediyeye ait arazözler de sevk edildi.
Fabrikanın yanındaki plastik malzemeler bulunan depoya da sıçrayan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan yangına yakın bölgede park halindeki araçlar olay yerinden kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:12 Kaynak: AA
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