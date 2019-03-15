Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İzmir'de Göçük Altında Kalan Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Güncelleme - İzmir'de Göçük Altında Kalan Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesince, metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatındaki göçüğün altında kalan bekçilerden birinin cesedine ulaşıldı.

Güncelleme - İzmir'de Göçük Altında Kalan Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesince, metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatındaki göçüğün altında kalan bekçilerden birinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanı inşaatında geçen gün meydana gelen göçüğün altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.


AFAD, itfaiye ve AKS ekiplerinin bölgede yaptıkları çalışmalar kapsamında, 9 Eylül Üniversitesi'ne ait yer altını tespit eden sismik cihazla cesetlerin bulundukları alan tespit edildi.

Balçık içerisinde bulunan ceset, cenaze otosuna alınarak, İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Burada ailesi tarafından teşhis edilen cesedin, yüklenici firma için şantiye sahasında çalışan bekçilerden Mehmet Ali Yalçın'a (65) ait olduğu bildirildi.


Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, bekçilerden Mehmet Çiftçi'ye (69) de ulaşabilmek için sismik cihazın gösterdiği yer ile kokuya duyarlı dedektör köpeklerin tepki verdiği bir kaç noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada cesedin bulunmasının ardından savcı olay yerinde inceleme yaptı.

Ailelerin de ihmal iddiasıyla savcılığa şikayette bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şantiyede görevli bazı kişilerin ifadeleri alındı.

Bu arada cesedin bulunmasının ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yeniden göçük oldu

Öte yandan AFAD ve AKS ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğü sırada Halkapınar Spor Salonu'nun bahçesine bakan kısımda yeni bir göçük meydana geldi.

İş makineleri ve vinçlerin bulunduğu alandaki göçük sırasında toprak altında kalan kimsenin olmadığı bildirildi.

Ekiplerin, bölgeye akan toprağı ve molozları kaldırmak için yeni bir plan üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Metro vagonu yer altı park alanı inşaatında, 13 Mart'ta sabah vardiyasına gelen görevliler, 2 bekçinin olmaması ve bölgede göçük yaşanması üzerine, durumu yetkililere bildirmiş, göçük altında kaldıkları tespit edilen bekçiler için kurtarma çalışması başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:09 Kaynak: AA

Halkapınar, İzmir, Güncel
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