Güncelleme - İzmir'de Hastanede Yangın

İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.

İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.



Hastanenin A Bloku'ndan dumanların yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Bu sırada blokta yatan bazı hastalar tahliye edildi.



İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle binanın bazı camlarının kırıldığı gözlendi.



Tahliye edilen hastaların bir bölümü hastaneye ait Orhangazi Yiğitbaşı Çok Amaçlı Spor Salonu'na gönderildi, bazı hastalar ise ambulanslarla acil servise ve diğer hastanelere sevk edildi.



Başhekim Mustafa Emiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 13.00 sularında A Blok giriş katındaki elektrik trafosundan çıktığını, çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etti.



Yangın nedeniyle hastaneyi giriş katından itibaren yoğun bir dumanın kapladığını belirten Emiroğlu, şunları söyledi:



"Hızlı bir şekilde itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri 12 dakika içinde müdahale ederek şu an itibarıyla elektrik trafosu bölgesindeki yangını söndürdü. Bu sırada A blokta elektrikler gittiği için servislerin bir kısmını tasfiye etmek zorunda kaldık. Yaklaşık olarak 250-300 hastamızı tahliye ettik. Yoğun bakımdaki hastalarımızı da tahliye ettik. Devam eden ameliyatları durdurduk. Şu an itibarıyla hiçbir hastamızda ölüm veya yaralanma meydana gelmemiştir. Duman tahliyesi yapılmaktadır."

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