Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - İzmir'de kaybolan kişi aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - İzmir'de kaybolan kişi aranıyor

1 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaybolan kişi için başlatılan arama çalışması sonlandırıldı.

GÜNCELLEME - İzmir'de kaybolan kişi aranıyor, System.String[]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaybolan kişi için başlatılan arama çalışması sonlandırıldı.
Alınan bilgiye göre, kuzeniyle koyun otlatmaya çıkan 26 yaşındaki Şahin Çoban, ormanlık alanda kayboldu.
Ailesi, Çoban'ın bulunması için jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri Çoban'ın en son bulunduğu alanda arama çalışmalarına başladı. 40 kişilik arama ekibinde 3 iz arama köpeğinin yanı sıra Çoban'ın yakınları da yer aldı.
AKUT'tan yapılan yazılı açıklamada, AFAD ve Jandarma ile ortak çıkılan operasyonun, herhangi bir bulguya rastlanılamadığı için diğer ekiplerle alınan ortak kararla sonlandırıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:16 Kaynak: AA
ŞAHİN ÇOBAN, Kemalpaşa, Jandarma, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüks villada feci olay! İki işçiyi havuz kenarında bu halde bulundular Selfie çekmek isteyen erkek çocuğu 10 metreden düşerek hayatını kaybetti! Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi! Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 22:43:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - İzmir'de kaybolan kişi aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]