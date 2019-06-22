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GÜNCELLEME - İzmir'de LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesi

1 saat önce

İzmir'de Valilik tarafından yasaklanan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel ve İnterseks Birliği (LGBTİ) yürüyüşünde 16 kişi gözaltına alındı.

GÜNCELLEME - İzmir'de LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesi, System.String[]
İzmir'de Valilik tarafından yasaklanan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel ve İnterseks Birliği (LGBTİ) yürüyüşünde 16 kişi gözaltına alındı.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan LGBTİ'liler basın açıklamasının ardından yürümek istedi.
Polis ekipleri yürüyüş için izin alınmadığını gruba bildirerek dağılmalarını istedi.
Buna rağmen yürümek isteyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli slogan atan gruba, polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.
Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan ve Alsancak Kordon'da oturma eylemi yapan 16 kişi gözaltına alındı.
İzmir Valiliğinin 14 Haziran'da internet sitesinden yapılan açıklamada, 17-23 Haziran'da yapılması planlanan LGBTİ etkinliklerinin yasaklandığı bildirilmişti.
LGBTİ'li dernekler ve İzmir Barosu yasaklama kararına karşı idare mahkemesine dava açmış, mahkeme de valilik kararını uygun bulmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:49 Kaynak: AA
Polis, İzmir, Güncel
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