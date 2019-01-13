Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İzmir'de Ördek Avına Çıkan Avcıların Kayığı Battı: 2 Ölü

Güncelleme - İzmir'de Ördek Avına Çıkan Avcıların Kayığı Battı: 2 Ölü

59 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir gölette, ördek avlamak isterken kayıkları batan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu.

Güncelleme - İzmir'de Ördek Avına Çıkan Avcıların Kayığı Battı: 2 Ölü, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir gölette, ördek avlamak isterken kayıkları batan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu.


Alınan bilgiye göre, ördek avlamak isteyen Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez, Hüseyin Karakuş ve Mesut Zengin, Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası mevkisine gitti.

Yağmur sularıyla oluşan gölette ördek avlamak isteyen 4 arkadaşın bindiği kayık bir süre sonra battı.

Göletten gelen yardım seslerini duyan bir vatandaş durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve İzmir İtfaiyesi ekipleri 4 kişiyi kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, zodyak bot ile bölgede yaptıkları arama çalışmalarında Hüseyin Karakuş'u bir kısmı su üzerinde kalan kayığa tutunurken buldu. Bölgede tarama faaliyetine devam eden ekipler, daha sonra Mustafa ve Erkin Ölmez'in cesedine ulaştı.


Yaralı olarak kurtarılan Karakuş, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Hayatını kaybeden Mustafa ve Erkin Ölmez'in cesetleri ise jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir Deniz Polisi'ne bağlı kurbağa adamlar, Karakuş'un ifadesi doğrultusunda kayıp olan Zengin'e ulaşmak için gölette arama yaptı. Ekipler arama sırasında bir av tüfeği buldu. Sudan çıkarılan tüfekteki mermiler jandarma ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan Hüseyin Karakuş'un amcasının oğlu Ali Karakuş, olayı yakınlarının haber vermesi üzerine öğrendiğini belirterek, "Amcamın oğlu avı severdi. Her hafta arkadaşlarıyla ava giderdi. Kayığa tutunarak kurtulduğunu duyduk, hastaneye gittik, üstünü başını örtmüşler. Soğuktan donmak üzereymiş, arkadaşları kurtarmış. Sağlık durumu şimdi iyi." dedi.

Ekiplerin gölette kaybolan Mesut Zengin'i arama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Mustafa Ölmez, Torbalı, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucudan Kurtulması İçin İhbar Ettiği Oğlu, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı Hande Erçel'in Annesinin Cenazesine Katılan Burak Deniz'in Hali, Yürekleri Dağladı

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım Şanlıurfa'daki Aile Kavgasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 00:17:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İzmir'de Ördek Avına Çıkan Avcıların Kayığı Battı: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]