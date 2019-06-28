GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
1 saat önce
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:35 Kaynak: AA
'in Buca
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi'nin üst kısmındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale amacıyla 5 helikopter ve 12 arazöz bölgeye sevk edildi.
Çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesinin yapıldığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın kontrol altına alındı.
Çalışmaların sürdüğü yangında 5 hektarlık ormanlık alan hasar gördü.
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