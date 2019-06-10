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GÜNCELLEME - İzmir'de sahte içki operasyonu

2 saat önce

İzmir'de sahte içki üretimi yapılan depoda, 856 şişe ve 250 litre sahte alkol ele geçirildi.

GÜNCELLEME - İzmir'de sahte içki operasyonu, System.String[]
İzmir'de sahte içki üretimi yapılan depoda, 856 şişe ve 250 litre sahte alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin ürettikleri sahte içkiyi kent merkezi ve turizm bölgelerinde piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine, çalışma başlattı.
Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şebeke üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Takibe alındıktan sonra Bornova ilçesinde durdurulan 2 hafif ticari araçta bir miktar sahte içki bulundu, 5 zanlı gözaltına alındı.
Sahte içki imalathanesi olarak kullanılan Bornova ilçesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki depoda ise 856 şişe ve 250 litre şişelenmeye hazır sahte alkol bulundu.
Binada ayrıca 180 litre etil alkol, bin boş şişe, 13 bin etiket, bin 750 şişe kapağı, çeşitli aromalar ve 100 litre kapasiteli 2 plastik tank ele geçirildi.
Depoda kolileme işlemi yapan yaşı küçük 2 çocuk ise işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocukların, sahte içkileri kolilemek için günlük 300 liraya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.
Bu arada emniyet kaynakları, depodan günde yaklaşık bin litre sahte içkinin piyasaya sürüldüğü bilgisini verdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. ve Ö.G. tutuklandı, A.N.D, O.T. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:56 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel
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