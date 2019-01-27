Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme - İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Narlıdere ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Güncelleme - İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Narlıdere ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi üzerinde çıkan kavgada, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Pompalı tüfek, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı yakınlarının olayı duyup hastaneye gelmesi üzerine acil servis önünde kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılardan M.B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı kavgada yaralanan C.A, S.A, B.A, F.Y, M.Y. ve İ.Y'nin tedavileri hastanede devam ediyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dört kişiyi gözaltına aldı.

M.B'nin cesedi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:43 Kaynak: AA

Narlıdere, kavga, İzmir, 3. Sayfa
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